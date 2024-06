Wegen Regen! Arbeiten ziehen sich – Autobahn bei Hamburg weiter gesperrt

Weil eine Bahnbrücke stark beschädigt ist, ist die A1 bei Hamburg nur auf einer Spur befahrbar. Die Sperrung wird wegen des Regens in den vergangenen Tagen länger andauern, als bisher geplant.

Seit dem 27. Mai finden die Arbeiten an der Brücke zwischen den Anschlussstellen Seevetal-Hittfeld und Dibbersen statt. In dem Bereich ist in Richtung Bremen deshalb nur eine Spur frei.

Wie die Autobahn GmbH am Dienstag bekannt gab, wird die Sperrung bis zum 7. Juni (5 Uhr) andauern. Ursprünglich sollten die Arbeiten schon am 5. Juni abgeschlossen sein – doch wegen des Regens konnte die Abdichtung und der Asphalt nicht wie geplant eingebaut werden.

A1 in Richtung Bremen nur einspurig: Diese Alternativen haben Sie

Wer aus Kiel kommt und nach Bremen will, sollte nicht über die A21, sondern über die A215, A7 und A261 fahren. Autofahrern, die innerhalb Hamburg unterwegs sind, wird empfohlen, über die B75 und A261 zur A1 zu fahren, um so die Einschränkung bei Stau zu umgehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Hier wird Umsteigen zur Nervenprobe: „Das ist der schlimmste Bahnhof in Hamburg“

Wer von Hamburg aus nach Bremen fahren möchte, kann die Haupthafenroute A zur A7 nutzen, um über diese und die A261 zur A1 in Richtung Bremen zu gelangen. Eine weitere Ausweichmöglichkeit ab dem Autobahnkreuz Maschen führt über die A39 und A7 zur Anschlussstelle Marmstorf, A261 und zurück zur A1. (mp)