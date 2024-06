Lange Wege, hohe Treppen, verwirrende Gänge: An einigen Hamburger Haltestellen wird das Umsteigen für Fahrgäste zum Albtraum. Ganz weit vorne auf der Liste steht für viele der U- und S-Bahnhof Berliner Tor mit seiner inzwischen berühmt gewordenen Holzkonstruktion. Aber auch andere Haltestellen werden für Pendler regelmäßig zur Nervenprobe. Die MOPO hat sich einige besonders schlimme Haltestellen angeschaut.

Lange Wege, hohe Treppen, verwirrende Gänge: An einigen Hamburger Haltestellen wird das Umsteigen für Fahrgäste zum Albtraum. Ganz weit vorne auf der Liste steht für viele der U- und S-Bahnhof Berliner Tor mit seiner inzwischen berühmt gewordenen Holzkonstruktion. Aber auch andere Haltestellen werden für Pendler regelmäßig zur Nervenprobe.

Ein Donnerstagnachmittag am Berliner Tor: Selbst außerhalb der Rushhour herrscht an einem der wichtigsten Umsteigebahnhöfe Hamburgs reger Betrieb, bis zu 50.000 Menschen sind hier täglich unterwegs.

Berliner Tor: „Der schlimmste Bahnhof in Hamburg“

Einer davon ist die 25-jährige Jana Shaker, die ganz in der Nähe ihren Deutschkurs belegt, um anschließend eine IT-Ausbildung anzufangen. „Das ist wirklich der schlimmste Bahnhof in Hamburg“, sagt sie und schüttelt den Kopf. „Überall geht es hoch, dann wieder runter und alles ist so verwirrend. Die angebrachten Hinweisschilder helfen auch nicht wirklich weiter.“

Für Jana Shaker (25) aus Osdorf ist die Haltestelle Berliner Tor der schlimmste Bahnhof in Hamburg. Florian Quandt Für Jana Shaker (25) aus Osdorf ist die Haltestelle Berliner Tor der schlimmste Bahnhof in Hamburg.

Tatsächlich bleiben öfter Menschen mitten im Weg stehen, schauen ratlos auf ihr Handy, drehen sich mal nach links, dann nach rechts. Einige studieren die Schilder und laufen in eine Richtung, kehren aber nach wenigen Minuten frustriert zurück. Besonders verwirrt sehen die Touristen aus, die mit ihren riesigen Koffern den Weg vom Berliner Tor zu einem der nahegelegenen Hotels suchen. „Och nö“, stöhnte eine Frau auf, als sie die vielen Stufen sieht.

Berliner Tor schwierig für Fahrgäste mit Kinderwagen

Auch für andere Personengruppen wird das Berliner Tor zum unüberwindbaren Hindernis: „Das ist eine Katastrophe für Personen mit Kinderwagen, in Rollstühlen oder mit Gehbehinderungen“, ärgert sich Jendrik Böhl. Der 35-Jährige aus Winterhude ist Orthopädietechniker, einige seiner Patienten hätten sich schon über den Zustand aufgeregt. „Bei der U3-Haltestelle Saarlandstraße war das genauso, aber die baut die Hochbahn ja zum Glück jetzt barrierefrei um.“

Die Haltestelle Berliner Tor ist laut Orthopädietechniker Jendrik Böhl (35) aus Winterhude ein Albtraum für Menschen mit Kinderwagen oder im Rollstuhl – wie einige seiner Patienten. Florian Quandt Die Haltestelle Berliner Tor ist laut Orthopädietechniker Jendrik Böhl (35) aus Winterhude ein Albtraum für Menschen mit Kinderwagen oder im Rollstuhl – wie einige seiner Patienten.

Bei der Bahn ist man sich schon bewusst, dass das seit 2019 errichtete Holzkonstrukt für mobilitätseingeschränkte Menschen nicht passierbar ist – und bittet, solange den Hauptbahnhof zu nutzen. Am Ende der Arbeiten soll die Station modernisiert sein, inklusive Aufzügen. Wann genau? Könnte noch dauern. Die „provisorische Fußgängerüberführung“ kommt Ende 2024/Anfang 2025 weg, der barrierefreie Ausbau startet allerdings erst nach der Erneuerung der Brücke Berlinertordamm, also in den Jahren 2026/2027.

Celine Chittka (22), Auszubildende aus Barmbek, findet den Hauptbahnhof sehr unübersichtlich und stressig zum Umsteigen. Florian Quandt Celine Chittka (22), Auszubildende aus Barmbek, findet den Hauptbahnhof sehr unübersichtlich und stressig zum Umsteigen.

Ja, die Holzbrücke sei wirklich lästig, sagt auch die 22-jährige Celine Chittka. Noch schlimmer findet sie allerdings den Hauptbahnhof. „Da weiß man manchmal wirklich nicht, wo man ist und wie man zu seinem Ziel kommt – und alles ist voller Menschen.“ 550.000 Menschen kommen dort täglich an, steigen um oder fahren weg, deutscher Rekord.

Der Seitenbahnsteig Horner Rennbahn wurde Anfang Mai neu eröffnet. Laura Peuper (21) aus Reinbek empfindet das Umsteigen dort seitdem als extrem nervig. Florian Quandt Der Seitenbahnsteig Horner Rennbahn wurde Anfang Mai neu eröffnet. Laura Peuper (21) aus Reinbek empfindet das Umsteigen dort seitdem als extrem nervig.

An der Horner Rennbahn sind es zwar deutlich weniger, trotzdem steigt die 21-jährige Laura Pemper dort sehr ungern um. Dort ist seit Kurzem ein Umstieg nötig aufgrund der Bauarbeiten für die U4-Verlängerung zur Horner Geest. „Ein Jahr lang musste man zwischen Rauhes Haus und Billstedt auf Busse umsteigen, das war schon nervig“, erzählt sie. „Jetzt fahren zwar wieder U-Bahnen, aber an der Horner Rennbahn muss man zur Weiterfahrt trotzdem das Gleis wechseln. Und wenn du den Weg geschafft hast, ist die Bahn meistens weg.“

Die Hochbahn betont wiederum, dass der Fahrplan auf das Umsteigen an­gepasst wurde. Noch bis Frühjahr 2025 wird hier ein neues Kreuzungsbauwerk errichtet, sodass die U4 künftig zur Horner Geest abzweigen kann.