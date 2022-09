Mann zündet Koffer im Krankenhaus an – und stirbt

Ein 82-jähriger Patient hat am Freitag seinen Koffer im Wolfsburger Krankenhaus angezündet. Mehrere Menschen wurden verletzt, 120 mussten evakuiert werden. Der Mann verstarb.

Wohl aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes steckte der Mann seinen Koffer in seinem Patientenzimmer am Freitagmittag mit einem Feuerzeug in Brand. Dabei erlitt er eine schwere und sechs Mitarbeiter eine leichte Rauchvergiftung. Das Pflegepersonal konnte den Brand vor Eintreffen der Einsatzkräfte löschen, jedoch war starker Rauch vorhanden.

Feuer in Wolfsburger Klinik: 120 Menschen evakuiert

Insgesamt 120 Menschen auf der betroffenen und der darüber liegenden Station wurden evakuiert. Der 82-Jährige wurde wegen seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Spezialklinik gebracht, wo er in der Nacht zu Samstag seinen Verletzungen erlag.

Das Patientenzimmer wurde von der Polizei beschlagnahmt. Auf der Station entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Ermittlungen dauern an. (prei)