81-Jährige stürzt mit Auto von Parkdeck und stirbt

Schwerer Unfall in Niedersachsen: Eine Seniorin ist in Oldenburg mit ihrem Auto aus dem vierten Stock eines Parkhauses gestürzt. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen starb die 81-Jährige am Freitagvormittag noch an der Unfallstelle.

Ersten Erkenntnissen zufolge prallte die Fahrerin laut Polizei zunächst beim Rangieren gegen ein geparktes Auto und durchbrach dann vorwärts eine Begrenzungsmauer des Parkdecks. Auf der Straße blieb der Wagen auf dem Dach liegen, mehrere weitere Fahrzeuge wurden beschädigt.

Das könnte Sie auch interessieren: Häftling geschlagen und beleidigt: Beamte unter Rassismus-Verdacht

Feuerwehr und Polizei sicherten die Unfallstelle mit einem Großaufgebot ab. Die genaue Ursache für den Unfall blieb zunächst unklar. (dpa/mp)