Erneut wurden Ermittlungen gegen Justizvollzugsbeamte in der Untersuchungshaftanstalt am Holstenglacis bekannt: Mehrere Mitarbeiter sollen einen Insassen rassistisch beleidigt, ihn am Boden fixiert und mit Fäusten geschlagen haben. Es ist nicht das erste Mal, dass die Polizei wegen „Hasskriminalität im Amt“ gegen Bedienstete des Hamburger Untersuchungsgefängnisses ermittelt – nach Jahren ohne jede Anzeige werden derzeit mehrere Fälle bearbeitet. Der Senat hat eine Erklärung für den plötzlichen Anstieg.

Erneut sind Ermittlungen gegen Justizvollzugsbeamte in der Untersuchungshaftanstalt am Holstenglacis (Neustadt) bekannt geworden: Mehrere Mitarbeiter sollen einen Insassen rassistisch beleidigt, ihn am Boden fixiert und mit Fäusten geschlagen haben, wie der Senat auf Anfrage der Linken bestätigt. Es ist nicht das erste Mal, dass die Polizei wegen „Hasskriminalität im Amt“ gegen Bedienstete des Hamburger Untersuchungsgefängnisses ermittelt – nach Jahren ohne jede Anzeige werden derzeit mehrere Fälle bearbeitet. Der Senat hat eine Erklärung für den plötzlichen Anstieg.

Der nun publik gewordene Vorfall soll sich laut Senatsantwort am 26. Januar 2023 ereignet haben. Ein Häftling soll an jenem Tag nach längerem Warten in einem Haftraum durch Klopfen auf sich aufmerksam gemacht haben, woraufhin einer der beschuldigten Beamten ihn diskriminierend beschimpft und ihn aufgefordert haben soll, zurück in den Senegal zu gehen – was allerdings gar nicht dessen Herkunftsland ist. Zu sechst hätten die Beamten den Gefangenen außerdem im Treppenhaus des Untersuchungsgefängnisses am Boden fixiert. Es sei „mit Knien und Fäusten auf ihn eingeschlagen worden“, schreibt der Senat.

Eine Bevollmächtigte des Häftlings schilderte den Vorfall der Polizei, die nun wegen „körperlicher Misshandlung eines Häftlings und fremdenfeindlicher Äußerungen“ ermittelt. Das Delikt wurde dem Bereich „Hasskriminalität“ und der Unterkategorie „Rassismus“ zugeordnet. „Wir tolerieren im Justizvollzug, in dem ja auch viele Nationalitäten aufeinandertreffen, keine diskriminierende Behandlung“, sagt Linda Luft, stellvertretende Pressesprecherin der Justizbehörde auf MOPO-Nachfrage: „Wenn sich Einzelfälle ereignen, trifft das nicht nur die Opfer – es trifft auch die vielen Bediensteten, die Tag für Tag einen guten Job machen.“ Derzeit arbeiten 392 Menschen in der U-Haft, fast alle Bediensteten haben Kontakt zu Gefangenen.

Anstaltsleitung wusste von der Anzeige nichts

Laut Senatsantwort soll die Anstaltsleitung von der Anzeige des Gefangenen und den Ermittlungen gegen die Mitarbeiter nichts gewusst haben. Erst am 22. Juni 2023, als die Kleine Anfrage der Linken kam, habe die Gefängnisleitung von den Vorwürfen erfahren und prüfe nun die Einleitungen von Disziplinarverfahren. Gleichzeitig soll die Staatsanwaltschaft auf Bitte der Anstaltsleitung prüfen, ob sich nicht auch der Häftling strafbar gemacht haben könnte, wegen versuchter Angriffe auf die Beamten.

Bereits im März hatte der Senat zwei Fälle von mutmaßlicher Hasskriminalität im Amt bestätigt, die sich im November und Dezember 2022 ebenfalls in der Untersuchungshaftanstalt ereignet haben sollen. Im ersten Fall soll ein Vollzugsbeamter einen Gefangenen als „Kanaken“ beschimpft und ihn geschubst haben, so, dass der Mann schmerzhaft umknickte. In dem zweiten Fall sollen drei Vollzugsbeamte einen Gefangenen grundlos zu Boden gebracht, gegen die Füße und den Kopf getreten und ihn mit dem „N-Wort“ beschimpft haben. Der Häftling soll zuvor gespuckt haben.

Beamte sind weiterhin im Dienst

In den beiden Fällen von 2022 reichten die Ermittlungsergebnisse nicht aus, um Disziplinarverfahren einzuleiten. Die Beschuldigten seien deshalb unverändert im Vollzugsdienst tätig. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Cansu Özdemir, justizpolitische Sprecherin der Linken-Fraktion in der Bürgerschaft, nennt gegenüber der MOPO schon den Verdacht, Gefangene könnten in staatlicher Obhut Opfer von Hasskriminalität werden, „unerträglich“. Ihre Forderung: „Die Justizbehörde muss umgehend Maßnahmen zum Schutz der Gefangenen ergreifen. Dazu gehört auch, dass die beschuldigten Mitarbeiter bis zum Abschluss der Verfahren keinen Kontakt mehr mit Gefangenen haben dürfen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Rassismus-Studie bei der Polizei: Erste Ergebnisse sind da

Wieso werden nach Jahren ohne einen einzigen Fall alleine im ersten Halbjahr 2023 drei Ermittlungen wegen Hasskriminalität gegen Amtsträger in der Untersuchungshaft eingeleitet? Der Rassismus in der U-Haft sei nicht mehr geworden, er lag bloß vorher im Dunklen, deutet der Senat in seiner Antwort an: „Vorwürfe und Vorfälle extremistischen und/oder vorurteilsmotivierten Handelns durch Mitarbeitende des öffentlichen Dienstes sind in den letzten Jahren verstärkt in die öffentliche, politische und administrative Debatte gerückt. Dies führt zu einer Verbesserung der Anzeigequote und zu einer Vergrößerung des Hellfeldes.“