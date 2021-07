Zum 75. Geburtstag hat sich die IG Metall Wolfsburg eine ganz besondere Aktion ausgedacht. Hunderte Helfer:innen verteilten seit Mittwoch Gratis-Eis in ganz Niedersachsen. 75.000 Portionen in 75 Stunden kamen so zusammen – ein neuer Weltrekord.

Olaf Kuchenbecker, Rekordrichter beim Rekord-Institut für Deutschland, bestätigte die neue Bestmarke am Samstag. Er überreichte der Gewerkschaft die Weltrekordurkunde für die „meisten in 75 Stunden verteilten Eiscreme-Portionen“. Seit 9 Uhr am Mittwoch hatten rund 500 Helfer:innen geholfen, die kalte Erfrischung unter die Leute zu bekommen.

IG Metall will Menschen mit Eis zusammenbringen

2,5 Tonnen Erdbeeren, 800 Liter Milch und 320 Liter Sahne waren für die Herstellung nach Angaben der IG Metall Wolfsburg insgesamt notwendig. Zwei Sorten kamen dabei heraus: Ein Milcheis mit Erdbeer-Vanille-Geschmack und ein Wassereis mit Erdbeer-Minze-Geschmack.

Anlass war der 75. Geburtstag der Gewerkschaft. Die Aktion sollte aber auch dazu dienen, Menschen wieder zusammenbringen, sagte Geschäftsführer Flavio Benites. Neben dem Stammort Wolfsburg wurden die Eis-Portionen auch auch in Braunschweig, Gifhorn, Helmstedt und in der Landeshauptstadt Hannover verteilt. Dort ließ sich auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nicht nehmen, ein Eis abzuholen.

„Es war richtig hart, aber die Strapazen haben sich gelohnt“, sagte Gewerkschaftssprecher Jan Spekker und berichtete von sehr wenig Schlaf, denn das Team hatte auch nachts Eis verteilt. Der bisherige Rekord im Verteilen von Eiscreme wurde im Januar 2019 in Italien auf einer Veranstaltung aufgestellt, wie Kuchenbecker sagte. Damals seien 962 Eis-Portionen in einer Stunde verteilt worden.

Diesen Wert habe das Rekord-Institut, das eigenen Angaben zufolge Höchstleistungen aller Art sammelt, prüft und präsentiert, hoch gerechnet. Mit 75.000 Portionen in 75 Stunden wurde der bisherige Rekord deutlich übertroffen. (dpa/fbo)