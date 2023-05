Vermieter öffnet Wohnungstür und macht schreckliche Entdeckungen

Weil er seinen 70 Jahre alten Mieter schon seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen hatte, hat ein Vermieter aus Oldenburg (Niedersachsen) die Tür zu seiner Wohnung geöffnet – und umgehend die Polizei informiert.

Er habe seinen Mieter schon seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen und dieser habe sich auch auf Klopfen und Rufen nicht gemeldet, erklärte der Mann aus Oldenburg laut Polizei. Deswegen habe er schließlich die Wohnungstür geöffnet – und eine tragische Entdeckung gemacht.

Polizei: 70-Jähriger tot aufgefunden – er lebte lange Zeit neben seiner toten Frau

Der 70-Jährige, um den sich der Mann gesorgt hatte, saß tot in einem Rollstuhl in der Wohnung. Doch damit nicht genug. Die alarmierten Beamten, die sich in der Wohnung umsahen, fanden in einem Bett in der Wohnung eine weitere Leiche: „Die Frau war bereits seit längerer Zeit tot“, so ein Polizeisprecher.

Die Polizei geht davon aus, dass der 70-Jährige vor seinem Tod „über einen längeren Zeitraum neben dem Leichnam in der Wohnung gelebt hat“. Die tote Frau konnte bisher noch nicht identifiziert werden. Bei beiden deuteten die Ermittlungen bisher auf eine natürliche Todesursache hin, heißt es weiter. (josi)