Nach versuchtem Tötungsdelikt – SEK stürmt Wohnung in Hamburg

Nach einem versuchten Tötungsdelikt im Februar dieses Jahres in Eilbek haben Ermittler der Mordkommission zwei Tatverdächtige ermittelt. Spezialkräfte der Polizei stürmten am Mittwochmorgen eine Wohnung in Billwerder und nahmen einen 19-Jährigen fest.

Laut Polizei sei am 17. Februar ein 20-Jähriger im Bereich der Wandsbeker Chaussee Ecke Conventstraße von zwei Unbekannten angegriffen und mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Im Zuge der Ermittlungen durch die Mordkommission gerieten zwei Männer (19 und 23 Jahre) in Tatverdacht. Durchsuchungsbeschlüsse und ein Haftbefehl gegen den 19-Jährigen wurden von der Staatsanwaltschaft ausgestellt.

Diese wurden am frühen Mittwochmorgen vollstreckt. Das SEK stürmte die Wohnung des 19-Jährigen in der Straße Am Gleisdreieck (Billwerder) und nahmen ihn fest. Er kam in U-Haft. Zeitgleich durchsuchten Ermittler die Wohnung des 23-Jährigen in Wilhelmsburg. Der blieb nach der Durchsuchung aber auf freien Fuß. In beiden Fällen wurde Beweismaterial sichergestellt.