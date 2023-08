Tödlicher Unfall im Norden: 56-Jährige kollidiert mit Gegenverkehr

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Kreisstraße 42 zwischen Bienenbüttel und Niendorf zu einem schweren Unfall. Eine 56-jährige Autofahrerin erlag nach dem Unfall ihren Verletzungen, berichtet die Polizei.

Ein schwerer Verkehrsunfall mit Todesfolge ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße 42 zwischen Bienenbüttel und Niendorf, meldet die Polizei Lüneburg. Demnach war eine 56-Jährige aus dem Landkreis Lüneburg um etwa 15 Uhr in ihrem Ford Ka in Richtung Niendorf unterwegs, als sie bei einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn abdriftete. Die Ursache dafür ist noch ungeklärt.

Kollision auf Kreisstraße: Fahrerin stirbt, Hochschwangere leicht verletzt

Auf der Gegenfahrbahn drehte sich der Pkw, sodass ein entgegenkommender Citroen C4 mit der Beifahrerseite des Ford kollidierte. Die Insassen des Citroen – ein 28-jähriger Mann und seine hochschwangere 29-jährige Frau – erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die 56-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen. Noch am Unfallort wurde sie durch die Einsatzkräfte reanimiert, doch sie verstarb im Krankenhaus Lüneburg an den Folgen ihrer Verletzungen.

Die Kreisstraße 42 war am Sonntag für mehrere Stunden gesperrt. Außerdem hat die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg einen Gutachter eingeschaltet. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. (mp)