Autofahrer wird am Steuer bewusstlos – mehrere Verletzte

Ein 43-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagabend in Buchholz in der Nordheide im Landkreis Harburg einen Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei ausgelöst.

Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr auf dem Sprötzer Weg zwischen Sprötze und Buchholz. Nach Angaben der Polizei fuhr der 43-Jährige mit seinem Skoda teilweise auf der Gegenfahrbahn oder auch auf dem Gehweg. In Folge dessen beschädigte er insgesamt vier andere Autos schwer, unter anderem einen BMW und einen Dacia.

Unfall im Norden: Hoher Sachschaden an Autos

„Der Sachschaden beträgt schätzungsweise zwischen 30.000 und 40.000 Euro“, sagte ein Polizeibeamter zur MOPO.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Fahrer aus gesundheitlichen Gründen bewusstlos am Steuer gewesen sein, so der Beamte weiter.

Kunden aus dem angrenzenden Supermarkt leisteten erste Hilfe. Als die Feuerwehr eintraf stellte sich schnell heraus, dass zum Glück niemand ernsthaft verletzt war, sondern die fünf Personen mit leichten Blessuren behandelt werden mussten. Sie kamen zu weiteren Untersuchungen in Krankenhäuser. (sd/mp)