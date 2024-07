29-Jähriger fährt auf Stauende auf: Mehrere Verletzte auf der A7

Schwerer Unfall im Norden: Auf der A7 ist ein 29-Jähriger auf ein Stauende aufgefahren. Fünf Menschen wurden bei dem Unfall verletzt – darunter auch Kinder.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 nahe der Anschlussstelle Berkhof im Raum Hannover sind fünf Menschen verletzt worden, vier davon schwer. Am Samstag sei ein 29-Jähriger mit seinem Wagen in Richtung Hamburg auf ein Stauende aufgefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Fahrer sowie drei weitere Insassen des Wagens, darunter zwei sechsjährige Kinder, wurden schwer verletzt und kamen teils per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Der Fahrer des stehenden Autos, auf das der 29-Jährige aufgefahren war, verletzte sich leicht. Die Autobahn war für Bergung und Reinigung für mehrere Stunden gesperrt. (dpa/mp)