Kreuzung in Hamburg: Auto bleibt auf der Seite liegen, Frauen eingeschlossen

Schwerer Unfall in der Nacht zu Sonntag in Poppenbüttel: Ein VW wurde von einem Renault erfasst, der Wagen kippte durch die Wucht des Aufpralls um – und blieb auf der Seite liegen.

Es krachte um 1.15 Uhr. Die Fahrerin (18) eines Renaults wollte laut Polizei vom Poppenbütteler Weg kommend nach links in die Ulzburger Straße abbiegen. Dabei erfasste sie einen VW Up, der in Richtung Hummelsbüttel unterwegs war.

Kreuzung in Poppenbüttel: Auto kippt nach Unfall um

Der Kleinwagen kippte nach dem Zusammenstoß um und landete auf der linken Seite – die Fahrerin (71) und ihre Beifahrerin konnte sich nicht mehr befreien. Feuerwehrleute richteten den VW wieder auf und halfen ihnen aus dem Auto hinaus. Anschließend richteten die Einsatzkräfte den Wagen wieder auf.

Die Beifahrerin kam verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam. (paul)