27-Jähriger gerät mit Arm in Landmaschine – Lebensgefahr

Schwerer Arbeitsunfall im Kreis Osnabrück: Ein junger Mann gerät in eine landwirtschaftliche Maschine und wird schwerstens verletzt.

Der 27-Jährige ist am Donnerstagmorgen in Fürstenau (Landkreis Osnabrück) mit seinem Arm in eine Rundballenpresse geraten. Solche Pressen werden verwendet, um Stroh in runde Ballen zu formen.

Fürstenau: Mann gerät in Landmaschine – Lebensgefahr

Der Verletzte aus dem Tecklenburger Land erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gebe es bisher nicht, hieß es. (dpa/mp)