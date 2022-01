Ein Jugendlicher ist bei einem Unfall am Samstag lebensbedrohlich verletzt worden, kurze Zeit später starb er in einer Klinik. Der 15-Jährige war am Samstag in Syke (Kreis Diepholz) offenbar vor einen Lkw gefahren.

Wie die Polizei mitteilte, kollidierte der Lkw gegen 12.40 Uhr mit dem 15-jährigen Radfahrer. Den Angaben zufolge kreuzte der Jugendliche in Syke aus dem Handelsweg kommend die Leerßer Straße, auf der der Lkw unterwegs war.

Syke: 15-jähriger Radfahrer verstirbt im Krankenhaus

Dessen Fahrer habe zwar noch versucht auszuweichen, den Unfall aber nicht mehr verhindern können. Der 15-Jährige wurde zu Boden geschleudert und erlitt lebensbedrohliche Kopfverletzungen.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Per Rettungshubschrauber kam der Jugendliche in ein Krankenhaus, wo er nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Sonntag verstarb. Neue Erkenntnisse zum Unfallhergang gebe es noch nicht, teilte die Polizei weiter mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Schwerer Unfall bei Hamburg – fünf Verletzte, darunter eine Schwangere

Die Leerßer Straße in Syke musste für die Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde währenddessen örtlich umgeleitet. (dpa/fbo)