An der Ohechaussee in Norderstedt bei Hamburg sind am Samstagabend eine Volkswagen-Limousine und ein Pritschenwagen miteinander kollidiert. Letzterer wurde durch den Zusammenstoß in einen Grünstreifen gegen einen Baum geschleudert. Die Limousine rutschte in einen Graben.

Ersthelfer, die zufällig auf den Unfall aufmerksam wurden, betreuten die insgesamt fünf verletzten Menschen aus den beiden Fahrzeugen, darunter auch eine Schwangere. Kurz darauf übernahmen die Sanitäter der Feuerwehr.

Unfall bei Hamburg – fünf Verletzte, darunter eine Schwangere

Erste Meldungen von Zeugen, wonach eine Person eingeklemmt sei, bestätigten sich vor Ort nicht. Alle Verletzten kamen in Krankenhäuser. Zeitgleich wurde die Fahrbahn gereinigt und das Abschleppen der Wagen angeordnet.

Polizeibeamte sicherten Spuren und nahmen Zeugenaussagen auf. „Noch ist die Ursache des Unfalls unklar“, teilte ein Sprecher am Sonntagmorgen mit. „Die Ermittlungen in dem Fall dauern weiter an.“ (dg)