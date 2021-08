Ein 75-Jähriger ist am Sonntag auf der B4 bei Uelzen in den Gegenverkehr geraten und mit mehreren Autos zusammengestoßen. Dabei wurden zehn Menschen verletzt. Die Straße musste stundenlang gesperrt werden.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 75-Jährige aus Richtung Norden kommend auf dem Uelzener Ring kurz vor der Abfahrt Groß Liedern aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. In diesem Bereich gebe es aus Norden nur eine Fahrspur, in der Gegenrichtung dagegen zwei, hieß es von der Polizei.

Mehrere Verletzte bei Unfall im Norden

Ein Fahrer, der mit seiner Familie aus dem Kreis Lüneburg unterwegs war, konnte demnach einen seitlichen Zusammenstoß nicht verhindern. Sein Wagen wurde herumgeschleudert. Mit einem dahinter fahrenden Auto stieß der Wagen des 75-Jährigen frontal zusammen. Ein weiteres Auto wurde durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt. Mehrere Rettungswagen transportierten die Verletzten in Krankenhäuser. Die Polizei ging nach vorläufigem Kenntnisstand von leichten Verletzungen aus.

Die B4 war nach dem Unfall kurz nach 13.00 Uhr stundenlang gesperrt, es gab Verkehrsbehinderungen. Die Polizei sucht nach Zeugen, besonders nach einem Fahrer, der hinter dem Unfallverursacher unterwegs gewesen war und kurz an der Unfallstelle gehalten hatte. (dpa)