Bei einer Auseinandersetzung am Immanuelplatz ist am Samstagnachmittag ein 32-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden. Die beiden mutmaßlichen Angreifer, ein 21 und ein 22 Jahre alter Mann, wurden von der Hamburger Polizei noch in Tatortnähe festgenommen.

Die Angreifer waren nach der Attacke, so berichteten es Zeugen, in einem Smart geflüchtet. „Dieser konnte im Bereich der Wilhelmsburger Brücke angehalten werden“, teilte eine Polizeisprecherin am Sonntag mit. Der 22-jährige Fahrer wurde direkt festgenommen, der Jüngere hatte den weiteren Angaben noch versucht zu flüchten. Aber die Polizei konnte ihn schnappen.

Hamburg: Mann mit mehreren Messerstichen verletzt

Bei dem Fahrer, der nicht einmal einen gültigen Führerschein besitzt, sollen das mutmaßliche Tatmesser und geringe Mengen Marihuana gefunden worden sein. Beide Männer halten sich darüber hinaus laut Polizei illegal in Deutschland auf. Die Sprecherin: „Sie kamen vor einen Haftrichter.“ Nun sitzen sie beide in U-Haft.

Das Opfer war in der Zwischenzeit von einem Bekannten in ein nahes Krankenhaus gefahren worden. Es erlitt Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers und an des Arms, schwebte aber nicht in Lebensgefahr. Die Ermittlungen in dem Fall hat die örtliche Kripo (LKA 183) übernommen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Möglich, dass noch weitere Männer an der Auseinandersetzung beteiligt waren. (dg)