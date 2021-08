Das sieht selbst die Polizei nicht alle Tage: In Lübeck ist ein Mann in der Nacht zu Samstag mit seinem Opel auf nur drei Reifen mehrere Kilometer durch die Innenstadt gefahren – und das dazu noch völlig betrunken.

Um kurz vor zwei Uhr bekam die Polizei den Hinweis von einem anderen Autofahrer. Der Betrunkene fuhr da gerade mit seinem weißen Wagen stadtauswärts auf der Kronsdorfer Landstraße. „Der Anrufer gab an, dass der Opel auf einem Vorderrad keinen Reifen hatte“, so ein Polizeisprecher am Sonntag.

Lübeck: Mann fährt Auto mit drei Reifen durch die City

Tatsächlich lenkte der Mann wohl über mehr als fünf Kilometer sein Fahrzeug durch die Lübecker City. Diesen Schluss ließ die Spur der vorderen rechten Felge auf dem Straßenbelag zu. „Bis in die Fackenburger Allee konnten wir die Spur zurückverfolgen“, so der Sprecher weiter. Letztlich angehalten wurde der Mann an der Schiereichenkoppel. Vor Ort pustete er laut Polizei – und hatte einen Atemalkoholwert von knapp drei Promille.

Noch in der Nacht wurde ihm der Führerschein entzogen. Darüber hinaus leiteten die Beamten ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Unklar blieb bisher, wieso dem Wagen ein Reifen fehlte. Sollte sich herausstellen, dass der Betrunkene vor der Polizeikontrolle noch einen Unfall gebaut hatte, droht ihm noch viel größerer Ärger. (dg)