In Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) kam es am Samstagmorgen zu einem Unfall zwischen einer E-Scooter-Fahrerin und einem Pkw. Die 24-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 10 Uhr wollte die junge Frau auf dem E-Roller kurz hinter dem Ortseingang Büchen den Fahrradweg verlassen und die Straße überqueren. Laut der Polizeidirektion Ratzeburg kam es dabei zu dem Unfall: Ein auf der L 200 Richtung Witzeeze fahrender Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen.

Schwererverletzt: Roller-Crash nahe Hamburg

Die 24-jährige Büchnerin wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich und der 77-jährige Ford-Fahrer leicht verletzt. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zum Sachschaden können keine Angaben gemacht werden. (se)