Amazon sucht 1000 neue Mitarbeiter im Norden

Schon länger ist der neue Amazon-Standort unweit der Autobahn südlich von Rostock nicht zu übersehen. Nun kehrt Leben in das neue Logistikzentrum ein. Der Handelsriese sucht noch Arbeitskräfte.

Bereits seit 2022 steht weithin sichtbar die Außenhülle – nun hat der Handelsriese Amazon sein neues Logistikzentrum bei Rostock eröffnet. Am Morgen betraten die ersten neuen Mitarbeiter zur Frühschicht das Gebäude. Bis zum Jahresende sollen mehr als 500 Jobs geschaffen werden. Längerfristig sollen rund 1000 Menschen am Standort arbeiten, was das Zentrum in Dummerstorf zu einem der größten Arbeitgeber in der Region machen würde.

Amazon in Dummerstorf: Günstige Verkehrslage

Das Zentrum kann etwa eine Million Artikel einlagern und setzt den Schwerpunkt auf größere Artikel wie zum Beispiel Gartengeräte oder Großpackungen. Die Produkte werden in Hochregalen einzeln oder auf Paletten untergebracht. Die Grundfläche des Gebäudes beträgt mehr als 52.000 Quadratmeter, neben einem Parkplatz für mehr als 600 Autos gibt es auch eine eigene Bushaltestelle. Amazon hat nach eigenen Angaben einen dreistelligen Millionenbetrag in den Standort investiert.

Von einem wichtigen Meilenstein sprach der Dummerstorfer Bürgermeister Jürgen Sprank (CDU). Er verwies auf die Anbindung an gleich zwei Autobahnen. Dummerstorf befindet sich nahe der Kreuzung der A19, die aus Richtung Berlin bis zum Rostocker Überseehafen führt, und der A20, die von West nach Ost durch MV führt.

Der Schweriner Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) sieht die Ansiedlung als Beleg dafür, dass MV auch für internationale Großkonzerne hervorragende Rahmenbedingungen biete. „Mecklenburg-Vorpommern wird auch dank seiner geografischen Lage mehr und mehr zu einem Logistik-Knotenpunkt für ganz Norddeutschland.“

Mitarbeiter für Amazon-Lager bei Rostock gesucht

Amazon sucht eigenen Angaben zufolge für den Standort noch weitere Versandkräfte, aber auch Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Logistik, IT und Technik. Der Standort sei in Deutschland das 23. Logistikzentrum. In MV sei es neben den zwei Verteilzentren in Neubrandenburg und Rostock der dritte Amazon-Standort. In den beiden Verteilzentren arbeiten demnach insgesamt etwa 200 Menschen.

2023 hätten rund 500 Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus Mecklenburg-Vorpommern bei Amazon insgesamt mehr als zehn Millionen Produkte verkauft. Mehr als 80 Prozent dieser Unternehmen exportieren demnach an Kunden und Kundinnen auf der ganzen Welt und generierten dabei Exportumsätze von mehr als 55 Millionen Euro über den Amazon Marketplace.