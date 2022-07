Nahe Nazi-Camp: Polizei findet Schwerverletzten

Er lag an einer Hauptstraße, die mitten durch den Ort führt: In der Kleinstadt Demmin (Mecklenburg-Vorpommern) ist am Samstagmorgen ein schwerverletzter Mann aufgefunden worden. Die Verletzungen deuten auf eine Straftat hin.

Gegen 6.30 Uhr entdeckte die Besatzung eines Rettungswagens den 47-Jährigen an der Treptower Straße in Demmin. Laut eines Polizeisprechers hatte es zuvor einen Hinweis aus der Bevölkerung gegeben.

Schwerverletzter in Mecklenburg-Vorpommern: 47-Jähriger liegt im Koma

Die Notfallsanitäter brachten den Verletzten in eine nahegelegene Klinik. „Der Mann ist nicht ansprechbar. Er liegt im Koma“, so der Polizeisprecher. Weitere Details zu dem Vorfall wollte der Sprecher nicht angeben. Nur so viel: Die Kriminalpolizei Neubrandenburg habe die Ermittlungen übernommen, weil die Verletzungen auf eine Straftat hindeuteten.

Das könnte Sie auch interessieren: Frau rettet Jugendliche aus Ostsee – und stirbt

Nur zehn Kilometer von Demmin entfernt findet derzeit ein Sommerlager für Jugendliche aus der rechtsextremen Szene statt. Organisiert wurde es von dem polizeibekannten Neonazi und Holocaustleugner Bernhard Schaub. Einen Zusammenhang zwischen dem Neonazi-Camp und dem Vorfall im Zentrum von Demmin sieht die Polizei aber derzeit nicht.