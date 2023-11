Nachhaltige Festtage: Hier gibt es Weihnachtsbäume zum Mieten

Für mehr Nachhaltigkeit: Am Restaurant Reitstall Klövensteen in Schenefeld (Kreis Pinneberg) werden Weihnachtsbäume mit Wurzelballen vermietet – und nach den Feiertagen wieder eingepflanzt. Laut Anbieter ist das Ganze so einfach wie eine Pfandflaschen-Rückgabe.

Am Restaurant Reitstall Klövensteen eröffnet Anfang Dezember zum ersten Mal der „Weihnachtsurwald“ – eine Tannenbaum-Vermietung. Dort können Tannen im Topf für die Weihnachtstage gemietet werden – hinterher (bis Ende Januar) werden sie wie Pfandflaschen zurückgenommen. Sie finden dann wieder eine Verwendung in Gärten oder für Wild- und Waldprojekte oder werden nächstes Jahr wieder neu vermietet. Die Idee dahinter: Weihnachtsbäume nach den Festtagen nicht sinnlos wegzuwerfen oder zu verfeuern, sondern wieder einzupflanzen. Schließlich kann eine Nordmanntanne bis zu 500 Jahre alt werden.

In Schenefeld gibt es Weihnachtsbäume, die man zurückgeben kann

Beim Aussuchen des Mietbaumes gibt es Glühwein, Punsch, Gebäck und Rostbratwürste im Pavillon des Restaurants. Und wer einen besonders großen Baum braucht, kann einen Liefer- und Abholservice buchen.

15 bis 100 Euro kostet die Baum-Miete, 10 bis 20 Euro Pfand kommen obendrauf. Und den gibt es zurück, wenn die Tanne einwandfrei wieder abgegeben wird – regelmäßiges Gießen gehört dazu. (sir)