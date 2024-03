Nach zweieinhalb Jahren Flucht: Millionen-Diebin stellt sich

8,2 Millionen Euro Beute: Mehr als zweieinhalb Jahre nach einem dreisten Coup in Bremen hat sich die Verdächtige am Dienstag der Polizei gestellt.

Fast drei Jahre nach einem Millionendiebstahl aus einer Geldtransportfirma in Bremen ist die inzwischen 31 Jahre alte Tatverdächtige festgenommen worden. Wie die Polizei in der Hansestadt am Mittwoch mitteilte, nahmen Zielfahnder die frühere Mitarbeiterin der Firma am Dienstag am Bremer Flughafen fest.

Bremen: Millionendiebin stellt sich nach jahrelanger Flucht

Die 31-Jährige war nach dem Diebstahl im Mai 2021 zunächst ins Ausland geflohen, stellte sich nun jedoch den Behörden.

Die Frau habe über ihren Rechtsanwalt ihre Absicht zur Rückkehr bekundet, erklärten die Beamten. Dazu flog sie am Dienstag von der Türkei nach Bremen und wurde umgehend festgenommen. Nach Beschluss eines Haftrichters kam sie noch am selben Tag in Untersuchungshaft. Die weiteren Vernehmungen und Ermittlungen dauerten an.

Die 31-Jährige hatte am 21. Mai 2021 laut früheren Angaben knapp 8,2 Millionen Euro aus Sicherheitstaschen gestohlen. Das Geld brachte sie in einen Rollcontainer durch eine Schleuse aus der Firma. Anschließend meldete sich sie sich krank, der Diebstahl wurde erst einige Tage später bemerkt.

Seitdem wurde nach der Verdächtigen gefahndet. Eine Komplizin der 31-Jährigen musste sich für den Diebstahl bereits vor dem Landgericht Bremen verantworten. Sie wurde 2022 zu drei Jahren Haft wegen Beihilfe zum Diebstahl in besonders schwerem Fall verurteilt. Sie soll unter anderem an der Planung der Flucht beteiligt gewesen sein. (dpa/mp)