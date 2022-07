Nach neun Sturmfluten: Beliebter Elbstrand bei Hamburg gesperrt

Wo sich sonst bei schönem Wetter Hunderte Sonnenhungrige tummeln, rattern seit zwei Tagen Baumaschinen. Seit Beginn dieses Jahres haben neun Sturmfluten den Norden heimgesucht und bei Bassenfleth (Landkreis Stade) jede Menge Sand vom Strand gerissen. Der soll nun wieder neu angelegt werden.

Der Elbstrand bei Bassenfleth und Hollern-Twielenfleth gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen im Norden. Bei gutem Wetter liegen die Menschen hier dicht an dicht. Auch für Touristen, die das Alte Land besuchen, ist dieser Sandstrand ein Anziehungspunkt. Damit ist nun aber erstmal Schluss.

Sturmfluten bedrohen Küstenschutz nahe Hamburg

Mehrere, zum Teil schwere Sturmfluten hatten den Norden seit Beginn 2022 heimgesucht. Und jedes Mal rissen die Wassermassen ein Stück Land mit in den Fluss. Um den Küstenschutz zu gewährleisten war der Landkreis gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen. Diese Arbeiten haben vor zwei Tagen begonnen. Ein Saugschiff spült über meterlange Rohre neuen Sand an. Radlader verteilen diesen am Ufer. Aus diesem Grund ist das beliebte Ausflugsziel mehrere Tage gesperrt.

