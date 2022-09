Mord im Norden? Spaziergänger entdecken Leiche

Rätsel um eine unbekannte Tote in Bremerhaven. Spaziergänger entdecken am Montag die Leiche. Man geht von einem Verbrechen aus – die Polizei bittet um Hinweise.

Nach dem Fund einer Frauenleiche in Bremerhaven ermittelt inzwischen eine Mordkommission der Polizei. Die von einem Spaziergänger in einem unwegsamen Gelände gefundene Tote sei „mit hoher Wahrscheinlichkeit Opfer eines Tötungsdelikts geworden“, teilten die Ermittlerinnen und Ermittler am Mittwoch in Bremerhaven mit. Weitere Informationen wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen.

Der Leichnam war am Montag im Ortsteil Geestemünde entdeckt worden. Die Identität der Toten ist noch nicht geklärt.

Die Polizei bittet demnach um Hinweise. Wichtig sind vor allem auffällige Ereignisse und am Straßenrand abgestellte Autos oder andere Beobachtungen im Umkreis des Fundorts in den vergangenen zwei Wochen. (dpa/mp)