102-Jährige stirbt bei Feuer in ihrer Wohnung

Feuer in einer Doppelhaushälfte: Obwohl eine Nachbarin noch den Alarm des Feuermelders hörte und die Rettungskräfte rief, kam für eine 102-Jährige jede Hilfe zu spät.

Beim Brand einer Doppelhaushälfte in Stuhr (Landkreis Diepholz) ist eine 102 Jahre alte Bewohnerin ums Leben gekommen. Das Feuer sei am späten Dienstagabend vermutlich im Wohnzimmer der Seniorin ausgebrochen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine Nachbarin hörte den Alarm des Brandmelders und rief sofort die Feuerwehr.

Die Rettungskräfte drangen in die Wohnung der 102-Jährigen ein und fanden sie leblos im Bett. Ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod infolge einer Rauchgasvergiftung feststellen. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile. Die Ursache für den Brand ist noch nicht geklärt. Auch zur Höhe des Sachschadens konnten die Ermittler am Mittwochmorgen noch keine Angaben machen. (dpa/mp)