Während er schlief: 24-Jährige soll versucht haben, ihren Freund zu ermorden

Es war eine beinahe tödliche Messerattacke auf einen schlafenden Mann: Im Landgericht Rostock beginnt am Dienstag der Prozess gegen dessen damalige Lebensgefährtin.

Der 24-Jährigen wird versuchter Mord vorgeworfen. Sie soll am 26. Februar in Rostock ihrem schlafenden Lebensgefährten die neun Zentimeter lange Klinge eines spitzen Küchenmessers komplett in den Rücken gerammt haben.

Messerattacke: Sie verletzte seine Lunge schwer

Dabei sei die Lunge schwer verletzt worden. Der Tod des Mannes habe nur durch schnelle ärztliche Versorgung verhindert werden können.

Die Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft. (dpa/ncd)