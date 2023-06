Mit über drei Promille: Frau fährt zur Tankstelle – um Alkohol zu kaufen

Eine 55-jährige Frau aus Ostholstein wurde am Donnerstagmorgen von der Polizei aufgegriffen – mit einem Atemalkoholwert von über drei Promille. Zuvor war sie offenbar noch mit dem Auto durch Bad Schwartau gefahren.

Gegen 8.45 Uhr am Donnerstagmorgen betrat eine 55-jährige Frau eine Tankstelle in Bad Schwartau, um eine Flasche Wein zu kaufen. Der Mitarbeiterin der Tankstelle kam das seltsam vor: Die Frau wirkte schon zu diesem Zeitpunkt stark alkoholisiert. Als sie sich in ihren Mercedes Cabriolet setzte und davon fuhr, alarmierte die Angestellte die Polizei.

Diese traf die Ostholsteinerin wenig später in ihrem Wohnhaus an. Sie gab zu, getrunken zu haben und gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,15 Promille. Ab einer Promillegrenze von 1,1 gelten Autofahrende als absolut fahruntüchtig.

Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe – und zogen Führerschein und Fahrzeugschlüssel ein. Die 55-jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Wegen Trunkenheit im Verkehr kann eine empfindlichen Geldstrafe oder auch eine Freiheitsstrafe verhängt werden. (ps)