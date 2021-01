„Wäre fahrlässig gewesen“: Landesschulrat begrüßt Schüler-Rückkehr in Meck-Pomm

Der Landesschülerrat hat die angekündigte Rückkehr der Abschlussklassen in Mecklenburg-Vorpommerns begrüßt. Laut Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sollen die Abschlussklassen der Jahrgänge 10 und 12 sowie die Berufsschüler in der kommenden Woche wieder zurück in die Schulen kommen.



„Das ist eine gute Entscheidung. Sich den Unterrichtsstoff für einen Abschluss alleine zu Hause beizubringen, wäre fahrlässig gewesen“, sagte Anton Fischer vom Landesschülerrat.

Schulen in Meck-Pomm: Konkrete Umsetzung noch unklar

Wie die Rückkehr der verschiedenen Jahrgänge konkret umgesetzt wird, etwa mit Blick auf die Klassengrößen, war zunächst noch unklar. Ein mögliches Wechselmodell, bei dem Klassen geteilt werden und Schüler dann mal zu Hause und mal in der Schule lernen, könnte laut Fischer Schwierigkeiten mit sich bringen, etwa bei der Chancengleichheit in der Prüfungsvorbereitung.

Spätere Abschlussprüfungen wegen der Corona-Pandemie seien in diesem Schuljahr eine Option, wie auch eine höhere Zahl von Wahlaufgaben in den Klausuren. (dpa/mp)