Zwei Verletzte bei Feuer in Wohnhaus – mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hagenow leben acht Menschen nun in einer Notunterkunft. Noch vor Ort wird ein Mann von der Polizei festgenommen. Der Verdacht: Brandstiftung.

Zwei Menschen sind bei dem Feuer leicht verletzt worden. Sie kamen wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus, wie die Polizei sagte. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen noch vor Ort fest.

Brand in Hagenow: Haus nicht mehr bewohnbar

Das Feuer war am Freitagnachmittag im Keller des Gebäudes in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ausgebrochen und hatte die Elektronik und Heizung des Hauses beschädigt.

Das könnte Sie auch interessieren: Schimmel, Wasserschäden, Ratten: „Ohne unsere Hilfe wäre die Nachbarin verhungert!“

Das Haus sei nicht mehr bewohnbar, hieß es in der Mitteilung. Acht Menschen wurden demnach in eine Notunterkunft gebracht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung gegen den 30-Jährigen. (dpa/mp)