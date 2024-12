Wasserrohrleckagen, defekte Aufzüge, Schimmelbefall, Rattenplagen – die Mieterinnen und Mieter der denkmalgeschützten Grindelhochhäuser sind so einiges gewohnt. Schäden werden über Wochen, gar über Monate nicht repariert, oft gibt es auf eine Schadensmeldung nicht einmal eine Reaktion. In ihrer Not wandte sich eine Gruppe entnervte Grindel-Mieter:innen jetzt an die MOPO.