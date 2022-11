Unfall auf A24 mit Luxuswagen: 82-Jähriger schwerverletzt

Auf der A24 kam es am Donnerstag in Mecklenburg-Vorpommern zu einem schweren Unfall: Ein 82-jähriger Autofahrer fuhr auf einen anderen Pkw auf – dieser krachte dann in einen anderen Wagen. Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen. Es entstand ein beachtlicher Sachschaden.

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 24 bei Zarrentin am Schaalsee (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Das Auto des 82 Jahre alten Mannes krachte am Donnerstagabend aus zunächst unbekannten Gründen auf den vorausfahrenden Wagen, wie die Polizei mitteilte.

A24: Auffahrunfall mit Luxus-Wagen – 82-Jähriger schwerverletzt

Durch die Wucht des Zusammenstoßes sei das vordere Auto nach rechts gegen einen weiteren Wagen geschleudert worden. Der Unfallverursacher wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrer der zwei anderen Autos seien unverletzt geblieben, hieß es am Freitag.

Durch den Zusammenstoß der Autos, zwei von ihnen hochpreisig, entstand ein Schaden von rund 220.000 Euro. Die Autobahn musste in Richtung Hamburg für mehrere Stunden gesperrt werden. (dpa/mp)