Im Norden: Unfall auf Autobahn bei dichtem Nebel – Vollsperrung

Dichter Nebel auf der A20: In der Nacht auf Freitag kam es bei Neukloster (Nordwestmecklenburg) zu einem Auffahrunfall – die Autobahn wurde vollgesperrt.

Der Unfall ereignete sich gegen 2.30 Uhr am Freitag kurz vor der Anschlussstelle Zurow in Fahrtrichtung Rostock. Ein 20-Jähriger Autofahrer fuhr nach Polizeiinformationen einem Transporter auf, dessen Fahrer und zwei weitere Insassen leicht verletzt wurden. Sie wurden in ein Krankenhaus nach Wismar gebracht.

Bei dichtem Nebel: Unfall auf der A20 – Vollsperrung

Bei Neukloster hatte sich auf der Autobahn in der Nacht dichter Nebel gebildet – die Sichtweite betrug nach Polizeiangaben teilweise weniger als 50 Meter. Der Autofahrer soll seine Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen angepasst haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Jugendlicher soll abgeschoben werden – und stürzt metertief aus dem Fenster

Die A20 ist während des Einsatzes in Fahrtrichtung Rostock bis 3.45 Uhr voll gesperrt worden. Danach wurde der Verkehr über den Standstreifen vorbeigeleitet. (elu)