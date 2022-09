Wildunfall im Norden: Autofahrerin fährt Wolf an – Tier wird erschossen

Zwischen Greifswald und Stralsund ist eine Autofahrerin mit einem Wolf zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich am Sonntag bei Dunkelheit auf einer Kreisstraße bei Jeeser (Vorpommern-Rügen).

Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wurde das Raubtier so schwer verletzt, dass keine Möglichkeit zur Rettung mehr bestand. Der Wolf wurde von der Polizei erschossen.

Die 55-jährige Autofahrerin aus dem Nachbarkreis Vorpommern-Greifswald blieb unverletzt. An ihrem Kleinwagen entstand nur geringer Sachschaden.

Unfälle mit Wölfen gibt es in Mecklenburg-Vorpommern immer wieder, bisher aber kaum im nördlichen Landesteil. Am häufigsten werden Wölfe auf den Autobahnen 24, 14, 19 und 11 in den Kreisen Vorpommern-Greifswald und Ludwigslust-Parchim von Fahrzeugen erfasst.

In der Region Greifswald hatte sich laut Schweriner Umweltministerium im Monitoringzeitraum 2021/2022 erstmals ein Wolfsrudel angesiedelt. Insgesamt leben derzeit 16 Wolfsrudel mit ihren Jungtieren, zwei Wolfspaare und mehrere einzelne Raubtiere im Nordosten, wobei regelmäßig Tiere aus Brandenburg und Polen einwandern. (dpa/mp)