Weihnachtsglück: Lottospieler räumt Hunderttausende Euro ab

Überraschendes Weihnachtsgeschenk für einen Lotto-Glückspilz aus Mecklenburg-Vorpommern: Bei der Ziehung am 23. Dezember machte der Spieler großen Gewinn.

Der glückliche Lotto-Spieler tippte bei der Ziehung am 23. Dezember in der Gewinnklasse 2 sechs Richtige und kann sich somit über 235.435,70 Euro freuen, wie die Verwaltungsgesellschaft Lotto und Toto in Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch mitteilte.

Seine Glückszahlen: 1-4-8-12-17-22. Nach Angaben der Verwaltungsgesellschaft ist es der 31. Großgewinn in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern. (dpa/mp)