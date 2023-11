„Wirklich eine Katastrophe“: Feuerwehrhalle in Flammen – Millionenschaden!

Auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Landkreises Nordwestmecklenburg in Warin ist am Mittwochmorgen eine große Lagerhalle in Brand geraten. Der Schaden geht wohl in die Millionen.

Es handele sich um einen Gebäudekomplex mit mehr als zehn Garagen, so eine Polizeisprecherin. Darin abgestellt seien Feuerwehrfahrzeuge und Fahrzeuge des Katastrophenschutzes. Nach Angaben des Landkreises sind zwischen zehn und 20 Fahrzeuge verbrannt.

„Der Brand ist wirklich eine Katastrophe“

Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung seien derzeit im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Weitere Details blieben zunächst unklar. Zuvor hatte der Rundfunksender Ostseewelle MV berichtet.

Landrat Schomann machte sich vor Ort ein Bild der Lage und zeigt sich erschüttert. „Der Brand ist wirklich eine Katastrophe. Das größte Problem wird die Wiederbeschaffung der Fahrzeuge sein“, sagte er. Der Schaden soll nach ersten Schätzungen etwa drei Millionen Euro betragen.

Feuerwehrtechnische Zentralen sind Einrichtungen der Landkreise, in denen technische Geräte der Feuerwehr geprüft und gewartet werden. (dpa)