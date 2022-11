Wahl-Sensation: Nach Patt wird neuer Bürgermeister per Los gezogen

In der Gemeinde Altenpleen (Landkreis Vorpommern-Rügen) kommt der künftige Bürgermeister am Montag auf ungewöhnlichem Weg ins Amt – nämlich per Losverfahren. Zuvor hatte es einen Patt zwischen zwei Kandidaten gegeben.

So erhielten beide Kandidaten bei der Wahl am Sonntag 204 Stimmen. Dies berichtet der NDR. Wie der Wahlleiter Karsten Röber sagte, sei man ganz sicher, denn es wurde „mehrmals nachgewählt“. Und nun? Laut Kommunalwahlgesetz in Meck-Pomm muss nun das Los entscheiden.

Am Montag wird per Los entschieden

Am Montagnachmittag will der öffentliche Wahlausschuss tagen und der Wahlleiter losen – und anschließend den neuen Bürgermeister der Gemeinde in der Nähe von Stralsund verkünden. Dass es zum Patt zwischen den beiden parteilosen Kandidaten Martin Diedrich und Jens Räbiger kam, war sogar schon ein wenig zu befürchten – so trennten die beiden beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen nur fünf Stimmen.

Das könnte Sie auch interessieren: Riesen-Ansturm! Dieser Laden will dem Franzbrötchen Konkurrenz machen

Insgesamt waren 800 Menschen zur Wahl in Altenpleen aufgerufen – die Wahlbeteiligung lag bei 51,12 Prozent. (alp)