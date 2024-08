Drama im Norden: Mann zündet Eigenheim an, während Frau mit Hund Gassi geht

In einem Wohngebiet in Neu Broderstorf (Kreis Rostock) musste die Feuerwehr am Samstagmorgen mit einem Großaufgebot ein brennendes Wohnhaus löschen. Der Hintergrund des Brandes ist äußerst tragisch.

Denn der Besitzer selbst zündete sein eigenes Haus an, während die Frau gerade mit dem Hund auf Gassirunde war. Er erlitt schwerste Verletzungen. Wie die Polizei berichtete, kam es kurz nach 7 Uhr zum Ausbruch des Brandes an gleich mehreren Stellen im und am Haus in der Alten Dorfstraße von Neu Broderstorf.

Feuer Kreis Rostock: Besitzer zündet eigenes Haus an

Die Frau war gerade mit dem Hund aufgebrochen. Als sie wiederkam, bemerkte sie Flammen auf ihrem Grundstück und wählte den Notruf. Sowohl im Haus brannte es an mehreren Stellen, als auch außerhalb.

So standen zwei Autos, der Carport und der Dachstuhl zeitgleich in Flammen. Die Feuerwehr traf mit einem Großaufgebot in Neu Broderstorf ein und begann umgehend, mit den Löscharbeiten.

Das könnte Sie auch interessieren: Feuer in Rostock: Unbekannte zünden Aldi-Baustelle an

Jedoch reichten die Kräfte vor Ort nicht aus, sodass weitere Helfer angefordert werden mussten. Auch mit der Hilfe einer Drehleiter musste gelöscht werden. Wie zu erfahren war, hatte der etwa 70 Jahre alte Hausbesitzer mittels ausgekippten Benzins aus einem Kanister das Feuer selbstständig gelegt. Er erlitt dabei schwerste Verletzungen und kam umgehend in ein Krankenhaus.

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Unter suizidprophylaxe.de gibt es eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland.

Frau und Hund blieben unverletzt. Sie mussten von außen mit ansehen, wie ihre gesamte Existenz verbrennt. Zahlreiche Feuerwehrleute waren über mehrere Stunden mit dem Löschen beschäftigt. Die Polizei hat erste Ermittlungen aufgenommen. Während des Einsatzes blieb die Hauptverkehrsstraße durch den Ort gesperrt.