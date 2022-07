Vermisstensuche am Strand von Rügen – Polizei bittet um Mithilfe

Nach dem Fund von herrenlosen Schuhen, Rucksäcken und einem Fahrrad hat die Polizei an einem Strand der Insel Rügen mit einer großangelegten Aktion nach einem oder zwei Männern gesucht. Sie bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Sachen sowie Kleidungsstücke waren am Freitagabend gegen 20 Uhr aufgefallen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Seitdem suchen Beamte der Wasserschutzpolizei sowie ein von der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) koordiniertes Team an Land, zu Wasser und in der Luft nach möglicherweise hilflosen Personen. Auch Fährtenhunde waren im Einsatz. Mit dem Einbruch der Dunkelheit musste die Suche zunächst erfolglos abgebrochen werden.

Polizeieinsatz am Strand von Rügen: Die Suche geht weiter

Am Samstag wurde erneut der Strandabschnitt in der Tromper Wiek vor der Insel Rügen mit einem Dienstboot der Wasserschutzpolizei sowie an Land abgesucht. „Das geht alles weiter. Es handelt sich vermutlich um eine Person. Das ist aber noch nicht bestätigt. Von daher setzt sich die Suche kontinuierlich fort“, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zum Eigentümer des Fahrrades und der Bekleidung. Hinweise werden von der Wasserschutzpolizei Sassnitz oder von jeder weiteren Polizeidienststelle entgegengenommen. (mp/dpa)