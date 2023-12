Vermisste 18-Jährige tot aufgefunden – Polizei vermutet Verbrechen

Seit Mittwochabend wurde eine 18-Jährige aus Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) vermisst. 24 Stunden später fanden Spürhunde ihre Leiche.

Die Polizei geht aktuell von einem Gewaltverbrechen aus, ermittelt aber weiter in alle Richtungen. Die Leiche der jungen Frau wurde demnach im Freien einer Kleingartenanlage entdeckt. Zuvor hatten Spürhunde nach der 18-Jährigen gesucht.

Pasewalk: Leiche der vermissten 18-Jährigen gefunden

Der Fundort der Leiche wurde weiträumig abgesichert. Einsatzkräfte der Kriminalpolizei und Rechtsmediziner suchen jetzt nach Spuren.

Zuletzt war das Mädchen am 6. Dezember in ihrer Wohngruppe gesehen worden. Die Polizei hatte bei der Suchmeldung angegeben, dass sie nur beschränkt orientierungsfähig sei. Weitere Informationen will die Polizei wegen der laufenden Ermittlungen vorerst nicht nennen. Die Beamten bitten Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden. (dpa/mp)