Unfall beim Baumfällen: Senior von zwölf Meter hoher Tanne erschlagen

Tragischer Unfall beim Baumfällen: In Sanitz (Kreis Rostock) wurde ein 73-Jähriger am Mittwochvormittag von einer zwölf Meter hohen Tanne erschlagen.

Das Unglück hatte sich gegen 9.30 Uhr an der John-Brinckman-Straße ereignet. Nach bisherigen Informationen arbeiteten der 73-Jährige und ein gleichaltriger Bekannter seit zwei Tagen auf dem Grundstück, um mehrere hohe Tannen abzusägen und zu zerkleinern.

Am Mittwoch, so schildert es die Polizei, arbeiteten die beiden Männer wieder an einem der Bäume. Das spätere Opfer soll sich kurzzeitig von seinem helfenden Bekannten abgewandt haben, um Werkzeug zu holen. Zeitgleich setzte der Kollege mit seiner Säge jedoch an und fällte die etwa zwölf Meter hohe Tanne.

Kreis Rostock: Mann beim Baumfällen von Tanne erschlagen

Während der Baumfällarbeiten herrschte schlechtes Wetter, der Wind wehte stark, zudem regnete es immer wieder. Ob der Wind den Baum in Richtung des Mannes kippte, steht noch nicht fest. Der Senior wurde von der Krone der fallenden Tanne erschlagen.

Trotz sofort eingeleiteter Hilfsmaßnahmen konnte der Mann nicht mehr gerettet werden. Ein Notarzt stellte den Tod fest.

Das könnte Sie auch interessieren: Schwarzer Montag: Unfälle legen Autobahnen in und um Hamburg lahm – Lkw-Fahrer tot

Um die genauen Hintergründe des Unglücks zu klären, sind Ermittler der Kriminalpolizei im Einsatz. Der Bekannte des Verstorbenen blieb unverletzt. Gegen ihn werde nun wegen des Verdachts einer fahrlässigen Tötung ermittelt, hieß es von der Polizei.