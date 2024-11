Unfall auf Autobahn im Norden – war es Sekundenschlaf?

Eine Frau ist mit ihrem Mercedes auf der Autobahn unterwegs, als es zu einem Unfall kommt. Nach ersten Erkenntnissen könnte sie in einen Sekundenschlaf gefallen sein.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 20 bei Zurow im Kreis Nordwestmecklenburg sind drei Menschen leicht verletzt worden. Eine 32 Jahre alte Autofahrerin kam am Donnerstagabend um 22.35 Uhr mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke, wie die Autobahnpolizei mitteilte.

Nordwestmecklenburg: Drei Verletzte bei Unfall auf A20

Ersten Erkenntnissen zufolge fiel sie in einen Sekundenschlaf. Das Fahrzeug habe sich mehrfach gedreht und sei dann stehen geblieben. In dem Auto saßen auch eine 28 Jahre alte Frau und ein vierjähriges Kind. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Nach dem Unfall wurde die A20 in Richtung Rostock zunächst gesperrt, später aber wieder freigegeben. Die Polizei schätzt die Höhe des Schadens auf 50.000 Euro. Gegen die Fahrerin wurde nach Angaben der Autobahnpolizei ein Strafverfahren eingeleitet. (dpa/mp)