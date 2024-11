Überhöhte Geschwindigkeit und aggressives Fahren gehören zu den Hauptunfallursachen in Hamburg. Immer wieder gibt es deswegen schwere Unfälle mit vielen Verletzten und sogar Toten. Aus diesem Grund führte die Polizei in den vergangenen Tagen mal wieder Schwerpunktkontrollen durch – mit erschreckendem Ergebnis. Ein Autofahrer fuhr dreimal so schnell wie erlaubt – mitten in der City.