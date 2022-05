Treckerfahrer lädt Mist ab – plötzlich ist der Strom weg!

Es hätte tödlich enden können: Ein Landwirt aus Mecklenburg-Vorpommern hat am Dienstagabend eine Leitung übersehen – und setzte seinen Trecker unter Strom. Dabei ist ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden.

Mit einer Fuhre Mist hat ein Traktorfahrer in Westmecklenburg eine 20-Kilovolt-Mittelspannungsleitung zerstört und für einen Stromausfall gesorgt. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, wollte der 30-Jährige die Ladung am Dienstagabend bei Wittendörp im Landkreis Ludwigslust-Parchim auf dem Acker abkippen – hatte wohl aber übersehen, dass der Hänger zu dicht unter drei Überlandleitungen stand. Der Hänger wurde nach oben gehoben und zerriss die untere der drei Leitungen.

Der Fahrer sei geistesgegenwärtig im Traktor geblieben. Er habe nichts Metallisches berührt, so dass Strom und Spannung über das Gehäuse in den Boden abgeleitet wurden. Er blieb deshalb unverletzt, wie der Polizeisprecher sagte. Ein Reifen platzte, am Traktor gab es Brandspuren.

Die Fahrerkabine eines Traktors wirkt laut Experten wie die Karosserie eines Autos: Bei Blitzeinschlag wird die elektrische Ladung abgeleitet. Der 30-Jährige habe den Traktor erst verlassen, als ein Techniker des Stromversorgers die gesamte Mittelspannungsleitung abgeschaltet hatte. Es sei ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. (dpa)