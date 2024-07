Transporter kracht gegen Baum: Drei Personen in Lebensgefahr

Sieben Insassen eines Transporters sind am Montag bei einem Unfall in Vorpommern schwer verletzt worden. Drei von ihnen schweben in Lebensgefahr, wie die Polizei am Abend sagte. In dem Fahrzeug saßen Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen.

Der Unfall passierte auf der L192 auf Höhe der Ortschaft Richtenberg (Landkreis Vorpommern-Rügen). Der Fahrer sei aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen, das Fahrzeug prallte dann gegen zwei Bäume am Straßenrand. Der Fahrer und sechs der sieben Insassen erlitten schwere Verletzungen.

Die drei lebensbedrohlich Verletzten wurden mit Rettungshubschraubern in die Krankenhäuser in Greifswald und Rostock geflogen. Die anderen Schwerverletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht.

Zehn Rettungswagen und zwei Notarztwagen waren im Einsatz. Die Straße war für rund drei Stunden voll gesperrt. (dpa)