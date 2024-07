Ampeln aus: Schwerer Kreuzungs-Crash mit Fahrschulwagen bei Hamburg

Schon wieder ein Crash nahe der A1-Auffahrt Stapelfeld bei Hamburg: Auf der Kreuzung Höhenkamp/An der Chaussee in Braak (Kreis Stormarn) sind zwei Pkw zusammengestoßen. Eins der Autos war ein Fahrschulwagen. Zwei Personen kamen ins Krankenhaus.

Gegen 17.50 Uhr krachten der Fahrschul-Audi und ein BMW zusammen. Zum genauen Hergang des Unfalls konnte die Polizei auf MOPO-Anfrage noch keine Angaben machen. Die Ampeln auf der Kreuzung waren zum Unfallzeitpunkt abgeschaltet.

Unfall in Braak bei Hamburg: Zwei Verletzte

In den beiden Fahrzeuge saßen insgesamt vier Personen. Zwei blieben unverletzt. Zwei Beteiligte wurden mit leichten Verletzungen nach Hamburg ins Krankenhaus transportiert, wie die Feuerwehr der MOPO sagte.

Es ist der dritte schwere Unfall auf dieser Kreuzung in diesem Jahr. Am 21. Juni kollidierten dort zwei Autos, sechs Menschen wurden schwer verletzt – darunter zwei Kinder. Am 1. Februar krachten ein Transporter und ein Pkw zusammen – zwei Personen wurden verletzt.