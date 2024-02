Vorfahrt missachtet: Fahrzeuge krachen an Kreuzung ineinander

In den frühen Morgenstunden krachte es am Donnerstag an einer Kreuzung in Braak (Kreis Stormarn): Zwei Fahrzeuge waren ineinander gefahren – einer hatte laut Polizei die Vorfahrt missachtet.

Der Unfall passierte um kurz vor 4 Uhr morgens an der Kreuzung Höhenkamp/An der Chaussee in Braak. Der Fahrer eines weißen Transporters war aus Richtung Stapelfeld auf der L92 (An der Chaussee) unterwegs, als er die Kreuzung passieren wollte.

Unfall Braak: Zwei Fahrzeuge prallen an Kreuzung ineinander

Die Fahrerin eines schwarzen Skoda befuhr zur gleichen Zeit die Straße Höhenkamp in Richtung A1. Die Ampeln an der Kreuzung waren ausgeschaltet und blinkten. Laut eines Sprechers der Polizei missachtete der Fahrer des Transporters die Vorfahrt, sodass die beiden ineinander prallten. Beide Personen wurden verletzt, die Frau wurde von den Rettungskräften ins Krankenhaus in Reinbek gebracht.

Die zwei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Für die Dauer der Unfall-Aufnahme musste die Straße nicht für den Verkehr gesperrt werden. (aba)