Tragischer Unfall im Norden: Auto überschlägt sich – drei Tote

In Mecklenburg Vorpommern ist es am Samtag zu einem tödlichen Unfall gekommen. In Valluhn nahe der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein überschlug sich ein Kleintransporter. Für drei seiner Insassen kam jede Hilfe zu spät.

Der graue Dacia war am Samstagmittag auf dem Weg von Luttöw nach Valluhn. Die fünf Insassen fuhren eine Landstraße entlang, als das Auto von der Fahrbahn abkam und mit der Beifahrerseite heftig gegen einen Baum prallte. Polizeiangaben zufolge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum liegen.

Unfall auf Landstraße: Ermittlungen wurden aufgenommen

Einer der Insassen war sofort tot, zwei weitere verstarben trotz Reanimierungsversuchen durch die eigentroffenen Rettungskräfte am Unfallort. Zwei weitere Personen konnten aus dem Fahrzeug befreit, notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden, darunter auch der 31-jährige Fahrer. Ein Alkohol- und Drogentest habe laut Polizeiangaben keine Ausfallerscheinungen ergeben.

Das könnte Sie auch interessieren: Autounfall bei hohem Tempo in Hamburg – Insassen verstecken sich in Wald

Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften waren auch Seelsorger vor Ort, die Betroffene und Angehörige betreuten. Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen, ebenso zur Herkunft der Verstorbenen. (mp/dpa)