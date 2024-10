A24 Richtung Hamburg: Tödlicher Unfall – Transporter rast in umgekippten Wohnwagen

Schwerer Unfall auf der Autobahn 24: Ein Mann starb, ein weiterer wurde schwer verletzt. Die Fahrbahn in Richtung Hamburg ist bis auf Weiteres voll gesperrt.

Ein 59-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall auf der A24 zwischen den Anschlussstellen Suckow und Parchim ums Leben gekommen. Der Mann habe aus ungeklärter Ursache am Donnerstagabend die Kontrolle über ein Auto mit Wohnanhänger verloren, sagte die Polizei.

Das Gespann sei auf die Seite gekippt und quer auf der Autobahn zum Stillstand gekommen. Anschließend habe der Mann das Auto verlassen und sich in den Anhänger gesetzt.

Tödlicher Unfall auf A24 in Richtung Hamburg

Daraufhin stieß ein 61-Jähriger in einem Kleintransporter mit dem unbeleuchteten Wohnwagen zusammen, so die Polizei. Der Fahrer des Gespanns wurde dabei tödlich verletzt und konnte trotz Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und Rettungskräfte nicht mehr wiederbelebt werden. Er starb an der Unfallstelle. Der Transporterfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die A24 in Richtung Hamburg wurde zwischen den Anschlussstellen Suckow und Parchim für die Dauer der Bergung vollständig gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Suckow abgeleitet. Die Polizei geht davon aus, dass bis Tagesanbruch mit Einschränkungen zu rechnen ist. (dpa/mp)