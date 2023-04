Tödliche Unfälle: So viele Menschen starben 2022 durch Raser

Überhöhte Geschwindigkeit bleibt eine der Hauptursachen für schwere Unfälle nicht nur in Hamburg, sondern auch in anderen Teilen Norddeutschlands. So sind laut Polizei allein in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr 21 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen, deren Ursache nicht angepasstes Tempo war.

Bei insgesamt 1107 schwerwiegenden Unfällen, die durch überhöhte Geschwindigkeit ausgelöst worden waren, wurden 231 Menschen schwer verletzt.

Polizei im Nordosten will schärfer gegen Raser vorgehen

Verstöße gegen das Tempolimit sind besonders im Nordosten seit Jahren ein großes Problem, die meisten Unfälle mit Personenschäden passieren dort aus diesem Grund. Deswegen beginnt die Polizei nun mit groß angelegten Kontrollen, die einen Schwerpunkt auf die Geschwindigkeit legen.

Neben einfachen Kontrollen mit Radarfallen sollen Autofahrer, die zu schnell unterwegs sind, auch gezielt von den Beamten über die möglichen Folgen zu hoher Geschwindigkeit aufgeklärt werden.

Bei einem besonders tragischen Unfall am Wochenende waren sieben Menschen in Thüringen ums Leben gekommen, als ein 45-Jähriger aus noch unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geriet und mit zwei anderen Fahrzeugen kollidierte. (dpa/mp)